Informations pratiques

Reynès

*REYNÈS, SON PONT DE FER ET SES CHÊNES LIÈGE

Pont de Reynes Reynès Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

VISITE GUIDÉE

Reynès est un village à double facette, à la fois village de passage et joyau de nature. Venez découvrir le célèbre pont de fer et les activités que l’arrivée du train à fait naître avec le temps. Rencontrez avec notre guide le plus grand chêne liège du monde, haut comme un immeuble de 7 étages.

Réservation obligatoire Départ 16h30

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Pont de Reynes Reynès 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 53 contact@vallespir-tourisme.com

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English :

GUIDED TOUR

Reyn%E8s is a village with two sides to it: both a stopover point and a natural gem. Come discover the famous iron bridge and the activities that have sprung up over time thanks to the arrival of the train. Join our guide to see the world’s largest cork oak, as tall as a 7-story building.

Reservations required Departure at 4:30 p.m.

L’événement *REYNÈS, SON PONT DE FER ET SES CHÊNES LIÈGE Reynès a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME