REZOEST regroupe des artistes plasticiens soucieux de mettre en lumière, en plus

du patrimoine architectural, le patrimoine vivant, humain et non humain qu’elle

représente.

Captivées par l’alchimie qui s’opère entre la

ville et la nature, l’individuel et le collectif, les artistes révèlent comment

l’art et la poésie peuvent transmuter l’invisible en matière.

S’emparant du thème « la vie dans les

cités-jardins », six artistes présentent l’exposition « Alchimie de la cité-jardin » afin de sublimer les lieux à travers les histoires

qui les constituent. Interrogeant autant notre manière d’habiter le monde que les mondes qui nous habitent,

les œuvres présentées questionnent notre rapport

à la nature, de son état sauvage à son intégration urbaine.

Les

artistes réunis dans le cadre de cette exposition, rêvant d’une symbiose

possible entre ville et nature, portent l’utopie d’une cité accueillante qui prendrait soin du vivant et pourrait le réparer.

Leurs pratiques artistiques, parfois à la lisière

du jardinage et de l’artisanat, font appel à des savoir-faire artisanaux et à

des expertises singulières en botanique.

Avec :

Solange Jungers, Tuukka Laurila, Lucie Linder, Mô Mathey, Inès Mollard, Morgane Porcheron.

Le dimanche 8 juin, des visites de la cité-jardin, des installations artistiques dans le square et des Portes Ouvertes des ateliers sont proposées.

Les artistes de Rézoest proposent également des ateliers d’initiation artistique.

Tout public.

Dans le cadre du Printemps des Cités- jardins 2025, les artistes de REZOEST nous montrent le chemin d’une fusion poétique entre la ville et la nature.