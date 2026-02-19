Rhapsodie en Bleu Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Rhapsodie en Bleu

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Rhapsodie en Bleu est un spectacle musical et théâtral à partir de 5 ans, qui invite le public à plonger dans l’univers fascinant des fonds marins. Conçu comme un cabaret poétique et musical, le spectacle mêle chansons, musique live, théâtre et mouvement.

Rhapsodie en Bleu is a musical and theatrical show for audiences aged 5 and over, inviting them to plunge into the fascinating world of the seabed. Conceived as a poetic and musical cabaret, the show combines songs, live music, theater and movement.

