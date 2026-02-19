Rhapsodie en Bleu Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
Rhapsodie en Bleu
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : 2026-03-06 20:30:00
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Rhapsodie en Bleu est un spectacle musical et théâtral à partir de 5 ans, qui invite le public à plonger dans l’univers fascinant des fonds marins. Conçu comme un cabaret poétique et musical, le spectacle mêle chansons, musique live, théâtre et mouvement.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
Rhapsodie en Bleu is a musical and theatrical show for audiences aged 5 and over, inviting them to plunge into the fascinating world of the seabed. Conceived as a poetic and musical cabaret, the show combines songs, live music, theater and movement.
L’événement Rhapsodie en Bleu Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc