Rhapsodie Mexicaine médiathèque Garcia Lorca Montpellier Montpellier

Rhapsodie Mexicaine médiathèque Garcia Lorca Montpellier Samedi 6 septembre, 16h30 Entrée libre

Une comédie philosophique avec une archéologue qui manie l’autodérision comme personne !

Bienvenue au musée de La Venta !

Votre guide est en famille aujourd’hui pour fêter el día de muertos. C’est donc la responsable du site archéologique qui va le remplacer. Mais, soyez sympa, elle n’est pas encore au courant !

C’est dans ce contexte que l’archéologue Laura Segatti va devoir remplacer au pied levé le guide qui aurait dû recevoir ce groupe de touristes francophones.

Le temps ne joue pas en sa faveur mais elle ne manque pas de ressource. Elle récupère rapidement ses reproductions et maquettes de mobiliers archéologiques et commence à imaginer ce qu’elle pourrait leur dire.

Il y a tant de choses à expliquer mais par quoi commencer ? Son métier ? Ce qui l’a amené ici ? L’histoire de ses fouilles ? Du Mexique ? Sont-ils prêts à tout entendre ?

L’archéologue va essayer d’y mettre les formes mais ne comptez pas sur elle pour botter en touche. Ce n’est pas son genre…

Cette pièce questionne des sujets très actuels comme l’altérité, l’ethnocentrisme occidental, la rhétorique de l’image et sa puissance, …

Durée : 50mn.

Public à partir de 12 ans.

Dates et horaires :

Début : 2025-09-06T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T17:30:00.000+02:00

asso.detoutespieces@gmail.com

médiathèque Garcia Lorca Montpellier 162 avenue de Palavas 34070 Montpellier Prés d’Arènes Montpellier 34070 Hérault