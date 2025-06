Rhapsodies (Sortie de création) Alençon 6 juillet 2025 17:00

Orne

Rhapsodies (Sortie de création) 41 Rue des Châtelets Alençon Orne

Début : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Artiste musicienne, un peu sorcière, un peu enchanteresse, Amaïda compose des tableaux contrastés, planants, sensibles, bouillonnants, vibrants.

Ses rhapsodies nous plongent au cœur des émotions, un voyage parfois inquiétant, parfois apaisant, guidé par des palettes de sons étonnantes, entre jazz et musique classique.

Acte I en solo, porté par son piano et prolongé par sa voix.

Acte II en trio, avec la trompette de Matthieu Desthomas et la batterie de Mathieu Joly pour poursuivre le voyage.

41 Rue des Châtelets

Alençon 61000 Orne Normandie

English : Rhapsodies (Sortie de création)

Amaïda is an artist-musician, a bit of a witch, a bit of an enchantress, who composes contrasting, soaring, sensitive, bubbling, vibrant tableaux.

Her rhapsodies plunge us into the heart of emotions, a journey that is at times disquieting, at times soothing, guided by astonishing palettes of sound, somewhere between jazz and classical music.

Act I solo, carried by his piano and extended by his voice.

Act II in trio, with Matthieu Desthomas’ trumpet and Mathieu Joly’s drums to continue the journey.

German :

Die Musikerin Amaïda, die ein bisschen Hexe und ein bisschen Zauberin ist, komponiert kontrastreiche, schwebende, sensible, brodelnde und vibrierende Bilder.

Ihre Rhapsodien führen uns ins Herz der Emotionen, eine Reise, die manchmal beunruhigend, manchmal beruhigend ist und von erstaunlichen Klangpaletten zwischen Jazz und klassischer Musik geleitet wird.

Akt I als Solo, getragen von seinem Klavier und verlängert durch seine Stimme.

Akt II im Trio, mit der Trompete von Matthieu Desthomas und dem Schlagzeug von Mathieu Joly, um die Reise fortzusetzen.

Italiano :

Musicista, un po’ strega, un po’ incantatrice, Amaïda compone tableaux contrastanti, svettanti, sensibili, spumeggianti, vibranti.

Le sue rapsodie ci immergono nel cuore delle emozioni, un viaggio a volte inquietante, a volte rasserenante, guidato da sorprendenti tavolozze sonore, a metà tra il jazz e la musica classica.

Atto I in solo, trasportato dal suo pianoforte e ampliato dalla sua voce.

Atto II in trio, con Matthieu Desthomas alla tromba e Mathieu Joly alla batteria per continuare il viaggio.

Espanol :

Músico, un poco bruja, un poco hechicera, Amaïda compone cuadros contrastados, elevados, sensibles, burbujeantes, vibrantes.

Sus rapsodias nos sumergen en el corazón de las emociones, un viaje a veces inquietante, a veces tranquilizador, guiado por sorprendentes paletas sonoras, a caballo entre el jazz y la música clásica.

Acto I en solitario, llevado por su piano y prolongado por su voz.

Acto II en trío, con Matthieu Desthomas a la trompeta y Mathieu Joly a la batería para continuar el viaje.

