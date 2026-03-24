Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun Galerie Rhizome La Bastide-Clairence

Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun

Galerie Rhizome 30 place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-27

Regards croisés de deux artistes plasticiens, dans une installation scénographiée qui met en dialogue les céramiques de François Kamoun et les gravures de Jana Lottenburger. Une mise en évidence de leur approche commune d’ appréhender les espaces naturels dans un processus de contemplation active, terreau de leurs créations. .

Galerie Rhizome 30 place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 31 69 17

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English : Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun

L’événement Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque