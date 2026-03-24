Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun Galerie Rhizome La Bastide-Clairence
Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun Galerie Rhizome La Bastide-Clairence vendredi 27 mars 2026.
Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun
Galerie Rhizome 30 place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-27
Regards croisés de deux artistes plasticiens, dans une installation scénographiée qui met en dialogue les céramiques de François Kamoun et les gravures de Jana Lottenburger. Une mise en évidence de leur approche commune d’ appréhender les espaces naturels dans un processus de contemplation active, terreau de leurs créations. .
Galerie Rhizome 30 place des Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 31 69 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun
L’événement Rhi-zoom, Jana Lottenburger et François Kamoun La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
Prochains événements à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)
- Sculptures sur bois, mascarades et carnavals Place des Arceaux La Bastide-Clairence — 3 avril 2026
- Spectacle de Pâques La Bastide-Clairence — 4 avril 2026
- Spectacle de Pâques La Bastide-Clairence — 5 avril 2026
- La vannerie exposition de Marion Buy et de Joël Dagès Place des Arceaux La Bastide-Clairence — 1 mai 2026
- Projection court-métrage Un brin d’espoir de Célia Brisot Place des Arceaux La Bastide-Clairence — 3 mai 2026