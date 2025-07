Rhinocéros Eugène Ionesco Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

L’adaptation de la pièce d’Eugène lonesco (publiée en 1959), par Claudine Tofani Joly, fidèle à la pensée de son auteur, fait ressortir les dangers d’un conformisme qui peut conduire à des idéologies totalitaires. Une plongée dans le théâtre de l’absurde.

Rhinocéros est une farce terrible avec un dosage entre comique et tragique. Elle met en scène les habitants d’une petite ville tranquille qui ne se soucient que de leur intérêt personnel, on y parle de tout et de rien. Mais soudain, par une chaude journée d’été, l’intrusion d’un rhinocéros sur la place va bouleverser l’ordre établi, et nous assistons à la naissance d’une épidémie la rhinocérite , par laquelle de nombreux habitants se métamorphosent en rhinocéros.



Avec Claude Azzi, Regine Baumé, Stanislas Babinet, Jean-Philippe Lascaud, Alexandra Dubois, Adrien Manent, Corinne Dubois, Frédéric Soulié, Clara d’Heilly, Thomas Szachnik. .

Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 99 87 71

English :

Claudine Tofani Joly’s adaptation of Eugène Lonesco’s play (published in 1959), faithful to the author’s thinking, highlights the dangers of a conformism that can lead to totalitarian ideologies. A plunge into the theater of the absurd.

German :

Claudine Tofani Jolys Adaption von Eugène Lonescos Stück (veröffentlicht 1959), die den Gedanken des Autors treu bleibt, zeigt die Gefahren eines Konformismus auf, der zu totalitären Ideologien führen kann. Ein Eintauchen in das Theater des Absurden.

Italiano :

L’adattamento di Claudine Tofani Joly della pièce di Eugène Lonesco (pubblicata nel 1959), fedele al pensiero dell’autore, mette in luce i pericoli di un conformismo che può portare a ideologie totalitarie. Un tuffo nel teatro dell’assurdo.

Espanol :

La adaptación de Claudine Tofani Joly de la obra de Eugène Lonesco (publicada en 1959), fiel al pensamiento del autor, pone de relieve los peligros de un conformismo que puede desembocar en ideologías totalitarias. Una inmersión en el teatro del absurdo.

