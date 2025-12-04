RHINOCEROS – LE MINOTAURE Vendome

RHINOCEROS – LE MINOTAURE Vendome jeudi 4 décembre 2025.

RHINOCEROS Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

L’HECTARE – TERRITOIRE VENDOMOIS PRÉSENTE : Rhinocéros / BERANGERE VANTUSSO – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURSPublic : Tout public dès 14 ansDurée : 1h30C’est l’histoire d’une drôle d’épidémie qui contamine toute la ville : la « rhinocérite », résultat d’une prolifération idéologique. Alors que tous les habitants se transforment en rhinocéros et foncent tête baissée dans la pensée unique, seul l’un d’entre eux réagit humainement et décide de résister. La rhinocérite est-elle la maladie du conformisme ? Quel est le degré de responsabilité de ceux qui y succombent ? Soixante-six ans après le Rhinocéros de Ionesco, la metteure en scène et directrice du Centre Dramatique National (C.D.N) de Tours, Bérangère Vantusso s’en empare pour en faire résonner l’inquiétante modernité. Elle porte un regard grinçant et surréaliste sur ce phénomène et donne à voir la vulnérabilité de l’humain. Le plateau ne cesse de se métamorphoser autour de six comédiens qui donnent un véritable coup de frais à cette œuvre emblématique du théâtre de l’absurde ! « Une scénographie dépouillée, des coupes astucieuses, et la pièce de 1959 colle de nouveau à l’actualité. » Télérama « Bérangère Vantusso met en scène un passionnant et très contemporain Rhinocéros d’Ionesco, qui fait froid dans le dos. » L’Humanité « Bérangère Vantusso fait éclater la modernité de Rhinocéros d’Ionesco, grâce à un astucieux théâtre d’objets. » Le Monde

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41