Rhizome – concours jeunes talents Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 17:30 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/rhizome-tremplin-de-jeunes-talents Tout public – Age maximum : 99

Le 25 avril, nous vous invitons au Conservatoire de Nantes pour une soirée dédiée aux jeunes talents nantais ! De 17h30 à 21h30, les artistes sélectionnés lors du concours Rhizome monteront sur scène pour présenter leur travail et remporter le premier prix synonyme d’un accompagnement par une structure culturelle nantaise et d’une première partie au TNT.Au programme : musique, théâtre, projection… . Chaque artiste vous promet une prestation unique.Venez vivre cette expérience, soutenir la scène artistique locale et partager avec nous de beaux moments. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs d’arts vivants et les curieux en quête de découvertes !Ouverture des portes : 17h30Début des prestations : 18h00

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/rhizome-tremplin-de-jeunes-talents



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