Joué-lès-Tours

Rhoda Scott Ladies & Gentlemen avec Hugh Coltman, David Linx et Emmanuel Pi Djob

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Soirée gospel, soul et jazz à Malraux !

Un peu plus de vingt ans après la fondation du Rhoda Scott Lady Quartet (composé de Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, Julie Saury et Rhoda Scott) et pour célébrer ces vingt années d’aventures musicales., les Ladies ont décidé d’inviter les Gentlemen

Soirée gospel, soul et jazz à Malraux !

Un peu plus de vingt ans après la fondation du Rhoda Scott Lady Quartet (composé de Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, Julie Saury et Rhoda Scott) et pour célébrer ces vingt années d’aventures musicales., les Ladies ont décidé d’inviter les Gentlemen David Linx, Hugh Coltman et Emmanuel Pi Djob ont ainsi rejoint le quartet sur le nouvel album Ladies and Gentlemen . David Linx complice de longue date, insuffle son jazz raffiné ; Hugh Coltman, en passeur d’émotions, apporte une touche de blues envoûtante ; tandis qu’Emmanuel Pi Djob, avec sa voix puissante, incarne le gospel, la soul et la world music. Un nouvel album offrant une rencontre vibrante entre voix et instruments. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

An evening of gospel, soul and jazz at Malraux!

Just over twenty years after the founding of the Rhoda Scott Lady Quartet (composed of Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, Julie Saury and Rhoda Scott), and to celebrate twenty years of musical adventure, the Ladies have decided to invite the Gentlemen

L’événement Rhoda Scott Ladies & Gentlemen avec Hugh Coltman, David Linx et Emmanuel Pi Djob Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-06 par ADT 37