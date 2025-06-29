RHODA SCOTT LADY QUARTET – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

RHODA SCOTT LADY QUARTET Début : 2026-04-29 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : RHODA SCOTT LADY QUARTETSoirée gospel, soul et jazz à Malraux !Un peu plus de vingt ans après la fondation du Rhoda Scott Lady Quartet (composé de Sophie Alour, Lisa Cat-Berro, Julie Saury et Rhoda Scott) et pour célébrer ces vingt années d’aventures musicales., les « Ladies » ont décidé d’inviter les « Gentlemen » : David Linx, Hugh Coltman et Emmanuel Pi Djob ont ainsi rejoint le quartet sur le nouvel album « Ladies and Gentlemen ». David Linx complice de longue date, insuffle son jazz raffiné ; Hugh Coltman, en passeur d’émotions, apporte une touche de blues envoûtante ; tandis qu’Emmanuel Pi Djob, avec sa voix puissante, incarne le gospel, la soul et la world music. Un nouvel album offrant une rencontre vibrante entre voix et instruments.Rhoda Scott est une organiste et compositrice de jazz américaine née en 1938 dans le New Jersey. Surnommée « The Barefoot Lady » pour sa manière de jouer pieds nus, elle est célèbre pour sa virtuosité à l’orgue Hammond. Fille d’un pasteur, elle découvre très tôt la musique dans les églises, ce qui marque durablement son style, mêlant gospel, blues et jazz.Après des études musicales poussées aux États-Unis, elle s’installe en France dans les années 1960, où elle rencontre un grand succès. Elle collabore avec de nombreux musiciens de renom et fonde plus tard son propre groupe, notamment le Lady Quartet, composé uniquement de musiciennes. Engagée pour la place des femmes dans le jazz, Rhoda Scott est aujourd’hui une figure emblématique de la scène jazz internationale.« Rhoda Scott réinvente l’orgue lors de ses concerts avec une virtuosité à la fois audacieuse et subtile. Sur scène, elle transcende le jazz traditionnel en insufflant à l’instrument une âme résolument moderne, captivant tant les puristes que les néophytes. » Jazz HotDistribution :Rhoda Scott (orgue), Lisa Cat-Berro (sax alto), Sophie Alour (sax tenor), Julie Saury (batterie)Hugh Coltman (chant), David Linx (chant), Emmanuel Pi Djob (chant, guitare)Coproducteur : Backstage Productions

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37