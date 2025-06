Rhoda Scott & Lady Quartet – La rodia Besançon 4 juillet 2025 20:30

La rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-07-04 20:30:00

2025-07-04

Rhoda Scott

& LADY QUARTET

Rhoda Scott, orgue Hammond

Sophie Alour, saxophone

Lisa Cat-Berro, saxophone

Julie Saury, batterie

Légende vivante de l’orgue Hammond, Rhoda Scott a crée il y a plus de 20 ans un quartet 100% féminin, le Lady Quartet. Avec ses quatre jazzwomen talentueuses, généreuses et complices, le groupe est incontestablement une pépite de la scène jazz française.

Concert exceptionnel en perspective, groove, swing et plaisir assurés.

La rodia 4 Avenue de Chardonnet

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

