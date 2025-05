RHÔNE IN WHITE – Summer Party – Grand Hôtel Dieu Lyon, 16 juin 2025, Lyon.

Grand Hôtel-Dieu (Cour du Cloître & Cour Saint-Henri), Lyon Lundi 16 juin 2025 | 18h – 00h Entrée libre

### **Et si le Rhône n’était pas que rouge ?**

Pour sa toute première édition à Lyon, Rhône In White fait tinter l’été avec une soirée placée sous le signe de la fraîcheur, du partage et de la découverte.

Ambiance flower power sous les arches du Grand Hôtel-Dieu, street-food à savourer sur le pouce, DJ sets en plein air, bars éphémères… et surtout : une carte 100 % vins blancs de la Vallée du Rhône, à explorer selon trois profils sensoriels : vif & frais, fruité & gourmand, généreux & complexe.

Chaque verre : 5 € | Bouteille : 25 € | Cocktails à base de vins blancs & effervescents : 5 €

Des softs seront également disponibles.

Musique, curiosité, bonne humeur et saveurs à partager.

Venez nombreux, venez curieux – Rhône In White, ça commence ici !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Cet événement est réservé aux personnes majeures

Grand Hôtel Dieu 7 rue de la barre. 69002 lyon Bellecour Lyon 69002 Métropole de Lyon