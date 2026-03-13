Rhôn’Ô Lac arrivée camping de Yenne Conjux
Rhôn’Ô Lac arrivée camping de Yenne Conjux samedi 26 septembre 2026.
Rhôn’Ô Lac
arrivée camping de Yenne étape plage de Conjux Conjux Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Rhôn’Ô Lac est un rassemblement de pagayeurs pour découvrir à la pagaie et en deux jours, les richesses naturelles et patrimoniales du lac du Bourget et du Rhône naturel
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arrivée camping de Yenne étape plage de Conjux Conjux 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rhonolac@gmail.com
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English :
Rhôn’Ô Lac is a two-day gathering of paddlers to discover the natural and heritage treasures of Lac du Bourget and the natural Rhône
L’événement Rhôn’Ô Lac Conjux a été mis à jour le 2026-03-13 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes