RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Le Pied de la Lettre Grignan

RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Le Pied de la Lettre Grignan dimanche 29 mars 2026.

RHÔNOUVEAU Dégustation de vin

Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :
2026-03-29

Rhônouveau revient pour sa 3e édition au Pied de la Lettre ! Venez découvrir les vins vivants du Rhône sud 12 vignerons passionnés, dégustations, snacking toute la journée et vente au prix caveau. Du nouveau dans les vignes, à savourer sans attendre !
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Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 12 12  contact@lepieddelalettre.com

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English :

Rhônouveau returns for its 3rd edition at Le Pied de la Lettre! Come and discover the lively wines of the Southern Rhône: 12 passionate winemakers, tastings, all-day snacking and sales at cellar prices. Something new in the vineyards, to be enjoyed without delay!

L’événement RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Grignan a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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