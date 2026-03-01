RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Le Pied de la Lettre Grignan
RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Le Pied de la Lettre Grignan dimanche 29 mars 2026.
RHÔNOUVEAU Dégustation de vin
Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Rhônouveau revient pour sa 3e édition au Pied de la Lettre ! Venez découvrir les vins vivants du Rhône sud 12 vignerons passionnés, dégustations, snacking toute la journée et vente au prix caveau. Du nouveau dans les vignes, à savourer sans attendre !
.
Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 12 12 contact@lepieddelalettre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rhônouveau returns for its 3rd edition at Le Pied de la Lettre! Come and discover the lively wines of the Southern Rhône: 12 passionate winemakers, tastings, all-day snacking and sales at cellar prices. Something new in the vineyards, to be enjoyed without delay!
L’événement RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Grignan a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
Prochains événements à Grignan (Drôme)
- Conférence Le mobilier au dix-septième siècle Salle Baron Salamon Grignan — 30 mars 2026
- Dégustations truffées au Domaine de Cordis Domaine de Cordis Grignan — 1 avril 2026
- Madame de Sévigné et les mousquetaires Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan — 4 avril 2026
- Un château à croquer Château de Grignan Grignan — 4 avril 2026
- Le Printemps Sévigné Château de Grignan Grignan — 4 avril 2026