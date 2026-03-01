RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Le Pied de la Lettre Grignan

RHÔNOUVEAU Dégustation de vin

Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Rhônouveau revient pour sa 3e édition au Pied de la Lettre ! Venez découvrir les vins vivants du Rhône sud 12 vignerons passionnés, dégustations, snacking toute la journée et vente au prix caveau. Du nouveau dans les vignes, à savourer sans attendre !

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Le Pied de la Lettre 7 montée du Tricot Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 12 12 contact@lepieddelalettre.com

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English :

Rhônouveau returns for its 3rd edition at Le Pied de la Lettre! Come and discover the lively wines of the Southern Rhône: 12 passionate winemakers, tastings, all-day snacking and sales at cellar prices. Something new in the vineyards, to be enjoyed without delay!

L’événement RHÔNOUVEAU Dégustation de vin Grignan a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes