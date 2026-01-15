R’Hunaudières Parc des Sports Ruaudin

R’Hunaudières

Parc des Sports Allée des sports Ruaudin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 16:00:00

fin : 2026-06-09 23:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Le rendez-vous Ruaudinois incontournable de la semaine des 24 H !

Réunion de voitures de prestige et de sport chaque mardi de la semaine des 24 heures du Mans.

De nombreuses expositions sur la thématique de l’automobile et du sport automobile sont proposées.

Des professionnels de la course, des pilotes nous feront encore le plaisir de venir à la rencontre du public.

Programme détaillé 2026 à venir… .

Parc des Sports Allée des sports Ruaudin 72230 Sarthe Pays de la Loire ruaudinjumelage@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The unmissable Ruaudinois meeting of the 24 H week!

L’événement R’Hunaudières Ruaudin a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Le Mans