RI TE Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Tout ou presque se joue entre deux parois installées sur un sol en bois, au milieu de la scène. Deux chaises et un néon, la chorégraphe capverdienne et le danseur sévillan n’ont pas besoin de plus pour mener leur étonnant dialogue, entre improvisation et imitation. Faux jumeaux aux tenues presque similaires, Marlene Monteiro Freitas et Israel Galván ne cherchent pas un terrain commun mais tentent de se relier en embrassant leurs langages respectifs. D’un côté l’expressionisme mécanique, de l’autre le flamenco tiré au cordeau. Au milieu, un moment de joie et d’humour où les gestes sont esquissés, empêchés, recommencés.

Créée en 2022, RI TE est une conversation chorégraphique où grammaire et vocabulaire sont comme atomisés. Le flamenco qu’Israel Galván a passé sa vie à déconstruire et reconstruire semble ici réassemblé sans notice par Marlene Monteiro Freitas, dans une danse burlesque et absurde où les postures, les gestes et les regards ne disent plus rien de leur discours initial. S’invente alors un autre langage, drôle et émouvant, expression de corps transformés au contact l’un de l’autre.

Dans le cadre du Festival Beaux Gestes, conçu et réalisé par le CENTQUATRE-PARIS et L’ORÉAL.

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h30 à 20h40

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-01T21:40:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T19:30:00+02:00_2025-12-01T20:40:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

