RIA HABITAT, le rendez-vous de l’immobilier et de l’aménagement en Ria d’Étel

Rue de Tog Ru LES ARCHES DE LA RIA Belz Morbihan

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

RIA HABITAT est le rendez-vous local dédié à tous les projets liés à l’habitat en Ria d’Étel.

Pendant deux jours, le salon réunit en un même lieu des professionnels de l’immobilier, de la construction, de la rénovation, de l’aménagement et du financement, pour accompagner les particuliers à chaque étape de leur projet.

Que vous souhaitiez acheter, vendre, faire construire, rénover, aménager ou simplement vous informer, RIA HABITAT vous permet de rencontrer des acteurs locaux, de comparer les solutions et d’obtenir des réponses concrètes, adaptées au marché et aux spécificités du territoire.

Pensé comme un salon à taille humaine, RIA HABITAT privilégie la proximité, l’échange et la qualité des rencontres. Ici, pas de discours standardisés les professionnels présents connaissent le secteur, ses contraintes, ses opportunités et ses réalités.

Ancré en Ria d’Étel, le salon s’adresse à tous ceux qui portent un projet de vie ou d’investissement dans le Morbihan résidents, futurs habitants, investisseurs, familles ou retraités.

RIA HABITAT, c’est un lieu pour comprendre, décider et avancer, au cœur de votre territoire. .

Rue de Tog Ru LES ARCHES DE LA RIA Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 71 11 15 04

