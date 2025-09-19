« Riantec et la Petite Mer de Gâvres durant l’Antiquité » par Jean Ostos Salle audiovisuelle L’Odyssée Riantec

« Riantec et la Petite Mer de Gâvres durant l’Antiquité » par Jean Ostos Salle audiovisuelle L’Odyssée Riantec vendredi 19 septembre 2025.

Tout public. Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Conférence histoire « Riantec et la Petite Mer de Gâvres durant l’Antiquité » par Jean Ostos.

Durant l’Antiquité, la Petite Mer de Gâvres et le territoire de la commune de Riantec étaient intégrés au vaste dispositif politique et économique de l’Empire Romain. La population autochtone qui participait à cette intégration conservait une part de son identité propre, comme l’atteste la statuette de Kerostin. Jean Ostos, vice-président de la SAHPL (société d’archéologie et d’histoire du pays de Lorient) et auteur de l’ouvrage « La Rade de Lorient durant l’Antiquité », présentera l’occupation et l’animation du territoire, ainsi que les vestiges matériels découverts.

Salle audiovisuelle L'Odyssée Rue de La Pradène 56670 Riantec

