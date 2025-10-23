Ribambelles d’automne festival de théâtre amateur Montbazon
919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-23 20:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-23
La Grande Musique
Comédie de Stéphane Guérin
par Cie les Arthalistes
jeudi 23 octobre
Viva España
Comédie écrite et jouée
par la Cie A Pleine Voix
vendredi 24 octobre
Ladies First Une autre histoire des Kennedy
Comédie de Camille Sadoun et Bénédicte Le Cottier
par Cie Les Affranchis
samedi 25 octobre
Boîte noire
par Cie Au Suivant !
dimanche 26 octobre
Tous les spectacles sont à Atout Coeur et à 20h30
Sur réservation par téléphone au 06 27 43 53 22 ou par mail culture@ville-montbazon.fr .
919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr
