Ribambelles d’automne festival de théâtre amateur Montbazon

Ribambelles d’automne festival de théâtre amateur

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-23

La Grande Musique, de S. Guérin par Cie les Arthalistes, le 23/10 / Viva España, comédie jouée par la Cie A Pleine Voix, le 24/10 / Ladies First Une autre histoire des Kennedy, comédie de C. Sadoun et B. Le Cottier, par Cie Les Affranchis, le 25/10 / Boîte noire par Cie Au Suivant! le 26/10

La Grande Musique

Comédie de Stéphane Guérin

par Cie les Arthalistes

jeudi 23 octobre

Viva España

Comédie écrite et jouée

par la Cie A Pleine Voix

vendredi 24 octobre

Ladies First Une autre histoire des Kennedy

Comédie de Camille Sadoun et Bénédicte Le Cottier

par Cie Les Affranchis

samedi 25 octobre

Boîte noire

par Cie Au Suivant !

dimanche 26 octobre

Tous les spectacles sont à Atout Coeur et à 20h30

Sur réservation par téléphone au 06 27 43 53 22 ou par mail culture@ville-montbazon.fr .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

La Grande Musique, by S. Guérin, by Cie les Arthalistes, on 10/23 / Viva España, comedy by Cie A Pleine Voix, on 10/24 / Ladies First Une autre histoire des Kennedy, comedy by C. Sadoun and B. Le Cottier, by Cie Les Affranchis, on 10/25 / Boîte noire by Cie Au Suivant! on 10/26

German :

La Grande Musique, von S. Guérin durch Cie les Arthalistes, am 23/10 / Viva España, Komödie gespielt von Cie A Pleine Voix, am 24/10 / Ladies First Une autre histoire des Kennedys, Komödie von C. Sadoun und B. Le Cottier, von Cie Les Affranchis, am 25.10. / Boîte noire von Cie Au Suivant! am 26.10

Italiano :

La Grande Musique, di S. Guérin, della Cie les Arthalistes, il 23/10 / Viva España, commedia della Cie A Pleine Voix, il 24/10 / Ladies First Une autre histoire des Kennedy, commedia di C. Sadoun e B. Le Cottier, della Cie Les Affranchis, il 25/10 / Boîte noire della Cie Au Suivant! il 26/10

Espanol :

La Grande Musique, de S. Guérin, por Cie les Arthalistes, el 23/10 / Viva España, comedia por Cie A Pleine Voix, el 24/10 / Ladies First Une autre histoire des Kennedy, comedia por C. Sadoun y B. Le Cottier, de la Cie Les Affranchis, el 25/10 / Boîte noire de la Cie Au Suivant! el 26/10

