RIBAMBELLES Festival de théâtre Montbazon

RIBAMBELLES Festival de théâtre

La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2026-02-18

fin : 2026-02-22

2026-02-18

Du mercredi 18 au dimanche 22 février 2025

Ce festival Jeune Public met à l’honneur pour sa 7ème édition, le théâtre, pour petits et grands enfants.

Soyez curieux !

Mercredi 18/01 > Janett et la dragonne spectacle musical à partir de 6 ans

Vendredi 20/01 > et après ? spectacle musical à partir de 7 ans

Samedi 21/01 > Pliage marionnettes à partir de 7 ans

Dimanche 22/01 > Petit homme et les paradisiers Danse 0 à 6 ans

GRATUIT SUR RESERVATION .

La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 04 21 culture@ville-montbazon.fr

English :

RIBAMBELLES Theatre Festival

Wednesday, February 18 to Sunday, February 22, 2025

For its 7th year, this festival for young audiences will focus on theater for young and old alike.

Get curious!

