RIBAMBELLES Festival de théâtre Montbazon

La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2026-02-18
fin : 2026-02-22
2026-02-18
Du mercredi 18 au dimanche 22 février 2025
Ce festival Jeune Public met à l’honneur pour sa 7ème édition, le théâtre, pour petits et grands enfants.
Soyez curieux !
Du mercredi 18 au dimanche 22 février 2025
Ce festival Jeune Public met à l’honneur pour sa 7ème édition, le théâtre, pour petits et grands enfants.
Soyez curieux !
Mercredi 18/01 > Janett et la dragonne spectacle musical à partir de 6 ans
Vendredi 20/01 > et après ? spectacle musical à partir de 7 ans
Samedi 21/01 > Pliage marionnettes à partir de 7 ans
Dimanche 22/01 > Petit homme et les paradisiers Danse 0 à 6 ans
GRATUIT SUR RESERVATION .
La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 04 21 culture@ville-montbazon.fr
English :
RIBAMBELLES Theatre Festival
Wednesday, February 18 to Sunday, February 22, 2025
For its 7th year, this festival for young audiences will focus on theater for young and old alike.
Get curious!
