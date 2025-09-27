Ribes en folie Episcènes Bizanos

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27

Inspirée par l’univers jubilatoire de Jean-Michel Ribes, Elodie Dethelot propose une série de saynètes aussi cocasses que décalées, enchaînées dans un rythme alerte et théâtralement réjouissant, le tout porté par l’atelier théâtre adultes.

Avec finesse et espièglerie, ils et elles explorent des situations où l’absurde révèle notre part d’humanité, fragile et profondément risible.

Un moment de légèreté salutaire, drôle et piquant, à savourer sans modération ! .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

