Ribine Dub Club Zone de Colguen Concarneau
Ribine Dub Club Zone de Colguen Concarneau vendredi 21 novembre 2025.
Ribine Dub Club
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concert avec Dub-Stuy Records, Ronan Raw Nrs , Invalved Sound System , Fabe el Capitane de Like Dat Records.
participation libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ribine Dub Club Concarneau a été mis à jour le 2025-11-07 par OTC CCA