RIC pour la formation CQP Pilote de systèmes de Production automatisée (PSPA) niveau 4 au Lycée des Plaines du Nord Grande-Synthe – Agence DUNKERQUE Grande-Synthe

RIC pour la formation CQP Pilote de systèmes de Production automatisée (PSPA) niveau 4 au Lycée des Plaines du Nord Mardi 2 décembre, 08h00 Grande-Synthe – Agence DUNKERQUE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T08:00:00+01:00 – 2025-12-02T10:30:00+01:00

Fin : 2025-12-02T08:00:00+01:00 – 2025-12-02T10:30:00+01:00

Depuis plusieurs années, cette certification Pilote de Systèmes de Production Automatisée (PSPA) est utilisée dans le cadre du rapprochement des métiers production/maintenance des industries où certaines activités de maintenance sont confiées aux pilotes de production, permettant ainsi aux techniciens de maintenance de se consacrer à la maintenance corrective et améliorative.

Lors de ces rencontres, les participants pourront découvrir les équipements et plateaux techniques des lycées, ainsi que

Grande-Synthe – Agence DUNKERQUE 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

