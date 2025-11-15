Ricardo et la peinture

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Documentaire réalisé par Barbet Schroeder [2023, 1h46]. Barbet Schroeder brosse le portrait de son ami Ricardo Cavallo, qui consacre sa vie à la peinture.

De Buenos Aires jusqu’au Finistère, en passant par Paris, ce film est une invitation à plonger dans l’histoire de la peinture, mais aussi à découvrir la vie de cet homme qui, avec simplicité et humilité, s’est toujours engagé entièrement, jusqu’à transmettre sa passion aux enfants de son village.

Film proposé dans le cadre du Mois du film documentaire .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Saint-Jean Library invites you to a screening of a Christmas film.

German :

Die Bibliothek von Saint-Jean bietet Ihnen die Vorführung eines Weihnachtsfilms an.

Italiano :

La Biblioteca di Saint-Jean proietterà un film natalizio.

Espanol :

La Biblioteca Saint-Jean proyectará una película navideña.

L’événement Ricardo et la peinture Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme