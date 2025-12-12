Ricardo Izquierdo & Sergio Gruz ‘Raices en Acuerdo’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ce projet Raices en Acuerdo du duo célèbre les racines. Le saxophoniste d’origine cubaine et le pianiste d’origine argentine puisent dans leurs racines musicales respectives. Que ce soit “Drume negrita”, cette chanson enfantine cubaine, “Llora”, “Cartas de amor que se queman” ou bien “La trunca norte” immortalisée par Mercedes Sosa, ces chansons cubaines baignées de douce nostalgie qui chantent les joies et désillusions de l’amour et trouent les cœurs. Ou que ce soit “Soledad”, ce nocturne baigné de la lumière noire de la mélancolie du maître du tango Astor Piazzolla, Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz ont choisi pour leur relecture l’esprit plutôt que la lettre. Ce duo vif argent a la force de l’évidence. L’écoute, la respiration commune, la stimulation collective, il y a là une connivence, une grande complicité voire une fusion d’intentions et de gestes qui porte la musique à ses incandescences.

Ricardo Izquierdo : saxophone

Sergio Gruz : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards latino-américains arrangés — Les musiciens ne se choisissent pas, ils se reconnaissent. Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz se connaissent, se sont reconnus.

Le jeudi 08 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/