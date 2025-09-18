Ricardo Izquierdo / Sergio Gruz – « Raíces en acuerdo » Le Baiser Salé Paris

Ricardo Izquierdo / Sergio Gruz – « Raíces en acuerdo » Le Baiser Salé Paris jeudi 18 septembre 2025.

On dit que les musiciens ne se choisissent pas, ils se reconnaissent. C’est exactement ce qui s’est passé entre Ricardo Izquierdo et Sergio Gruz. Ces deux-là se sont trouvés – comme une évidence. Avec leur projet Raíces en Acuerdo, ils rendent hommage à leurs racines, celles qui vibrent encore sous les notes.

Ricardo, saxophoniste cubain, et Sergio, pianiste argentin, replongent dans les musiques qui les ont bercés. Il y a Drume Negrita, berceuse pleine de tendresse, Llora ou encore Cartas de amor que se queman, des chansons d’amour à la fois lumineuses et pleines de fêlures. Et puis il y a La Trunca Norte, rendue célèbre par Mercedes Sosa, et Soledad de Piazzolla, tout en clair-obscur et nostalgie.

Mais ici, pas question de reprise sage. Ce duo choisit l’esprit, pas la lettre. Ils se réapproprient les morceaux à leur manière : libre, vivante, habitée. On sent entre eux une vraie alchimie, une écoute fine, une respiration partagée. Leur musique, c’est du dialogue à l’état pur, fluide, intense, parfois brûlant. Comme si leurs instruments se racontaient des secrets.

Ricardo, saxophoniste cubain, et Sergio, pianiste argentin, replongent dans les musiques qui les ont bercés… Un duo complice, généreux, et surtout profondément humain.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Web : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Adhérents : 15 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-18T19:00:00+02:00_2025-09-18T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/