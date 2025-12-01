Riccardo Del Fra ‘Hard-Bop Fever Quintet’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Riccardo Del Fra propose un répertoire hard-bop des années 1960-70, que l’on redécouvre trop rarement !
En quintet, ils interprètent des compositions d’Horace Silver, des Jazz Messengers d’Art Blakey, de Clifford Brown, Benny Golson, Wayne Shorter, des frères Adderley ou encore Joe Henderson; des musiciens qui ont marqué l’histoire du jazz et que Riccardo Del Fra met ici à l’honneur.
Thomas Mestres / trompette
Pierre Carbonneaux / saxophone
Alain Jean-Marie / piano
Riccardo Del Fra / contrebasse
Paul Morvan / batterie
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le contrebassiste Riccardo Del Fra, ancien partenaire de Chet Baker, réunit pour cette soirée un quintet où se rencontrent plusieurs générations de solistes.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
