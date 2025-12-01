Riccardo Del Fra ‘Hard-Bop Fever Quintet’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Riccardo Del Fra propose un répertoire hard-bop des années 1960-70, que l’on redécouvre trop rarement !

En quintet, ils interprètent des compositions d’Horace Silver, des Jazz Messengers d’Art Blakey, de Clifford Brown, Benny Golson, Wayne Shorter, des frères Adderley ou encore Joe Henderson; des musiciens qui ont marqué l’histoire du jazz et que Riccardo Del Fra met ici à l’honneur.

Thomas Mestres / trompette

Pierre Carbonneaux / saxophone

Alain Jean-Marie / piano

Riccardo Del Fra / contrebasse

Paul Morvan / batterie

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le contrebassiste Riccardo Del Fra, ancien partenaire de Chet Baker, réunit pour cette soirée un quintet où se rencontrent plusieurs générations de solistes.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

