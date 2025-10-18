Riccardo Tesi & Giua Retablos Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Quel plaisir de voir réunis Riccardo Tesi figure majeure de la musique instrumentale populaire, considéré comme l’un des accordéonistes diatoniques les plus novateurs à l’échelle internationale et Giua, autrice-compositrice-interprète, guitariste, personnalité reconnue de la scène culturelle et théâtrale italienne.









Les deux artistes se connaissent et sont amis depuis plus de vingt ans, ont collaboré à de nombreuses reprises, participant chacun aux albums de l’autre, composant aussi à quatre mains. Ils présentent enfin ce duo dans un concert intitulé “Retablos”, où leurs univers artistiques si distincts et si profondément liés croisent l’une des formes d’art les plus emblématiques du Pérou les Retablos.









Ces petites boîtes portables en bois, illustrent et contiennent des scènes de la vie quotidienne, comme des fenêtres, qui s’ouvrent, racontent, et nous transportent ailleurs — comme le fait la musique. Ils s’en inspirent pour un voyage entre chanson d’auteur et mélodies populaires d’Italie. On s’installe confortablement, on ouvre grand les oreilles et le cœur… et le dépaysement commence.











Riccardo Tesi compositeur et accordéoniste

Giua autrice-compositrice-interprète, guitare .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

