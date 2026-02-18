Rice Krispie Ralitt

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 01:00:00

fin : 2026-03-01 06:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Rice KrispieDigger de groove et collectionneur de vinyles, Rice Krispie écume les disquaires avec la même obsession ; dénicher les nouveaux sons qui feront vibrer les dance floors. Basé au Luxembourg, ses dj sets mêlent une sélection disco boogie house avec une signature sonore distinctive très soulful!

RalittRalitt est un homme occupé. Les platines? Il a 12 ans et vole une cassette de Miss Kittin. Le gosse qui découvre l’électro et le mix n’a jamais arrêté depuis. Une de ses connaissances lui propose de jouer lors des Aralunaires, à Arlon. Inspiré, il se met en tête de créer un festival dans sa région qui sera le Wave puisrejoint le collectif Eklektik Guys et co-organise Les Nuits Eclectiques. Depuis, c’est avec plaisir que toutes les scènes du Grand Duché peuvent témoigner de la qualité de ses sets.

Le meilleur duo luxembourgeois pour te faire danser all night long !Adultes

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rice KrispieGroove digger and vinyl collector, Rice Krispie scours record shops with the same obsession: unearthing the new sounds that will rock dance floors. Based in Luxembourg, his dj sets mix a selection of disco boogie house with a distinctive soulful sound signature!

RalittRalitt is a busy man. Turntables? When he was 12, he stole a Miss Kittin cassette. The kid who discovered electro and mix never stopped since. One of his acquaintances suggested he play at the Aralunaires festival in Arlon. Inspired, he set about creating a festival in his region, the Wave, then joined the Eklektik Guys collective and co-organized Les Nuits Eclectiques. Since then, all the stages of the Grand Duchy can testify to the quality of his sets.

Luxembourg’s finest duo to keep you dancing all night long!

L’événement Rice Krispie Ralitt Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ