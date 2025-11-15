RICE Morvan Préservons la nuit pour le vivant Centre archéologique de Bibracte Glux-en-Glenne

RICE Morvan Préservons la nuit pour le vivant

Programme complet disponible ici → https://www.calameo.com/read/00101058622d6051be02d

Dans le cadre de la labellisation Réserve Internationale de Ciel Étoilé, le Parc naturel régional du Morvan accompagné de ses partenaires, vous propose une journée et soirée placée sous le signe de la préservation de la nuit, pour le vivant. Avec la participation exceptionnelle de Samuel Challéat, chargé de recherche CNRS.

Au programme

• 13h30 Accueil café

○ 14h00 Redonner sa place à la nuit

• 15h10 Les chauves-souris emblème de la nuit

○ 16h15 Comment agir et contribuer?

Ces échanges en salle seront suivi de moments de convivialité et de balades crépusculaires, au choix

★ En route vers les Sources de l’Yonne, avec Clément l’astroguide du Morvan

★ L’esprit nocturne, avec Maud de l’échappée Morvan d’ailes (danse et récit de chouettes)

★ Découverte de l’éclairage de la commune de Glux-en-Glenne, avec Athena-Lum

Un verre de l’aimitié sera offert par Bibracte. Ce temps sera suivi d’un repas tiré du sac (merci de rapporter vos couverts et assiettes).

La journée se concluera par l’observation du ciel d’automne avec la Société Astronomique de Bourgogne, ou bien avec une animation en salle si les nuages cachent le spectacle de la voie lactée.

Gratuit, tout public

Plus d’infos 03 86 78 79 57 ; contact@parcdumorvan.org .

Centre archéologique de Bibracte 37 rue des Trois sommets Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

