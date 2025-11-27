RICH BRIAN – Le Bataclan Paris

RICH BRIAN Début : 2026-03-24 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : RICH BRIANRich Brian s’est imposé comme une véritable sensation rap bien avant d’entamer sa carrière professionnelle. Révélé en 2016 grâce à son single viral mondial “Dat $tick”, il a rapidement confirmé son statut d’étoile montante avec ses albums “Amen” (2018, 88rising) et “The Sailor” (2019, 88rising), qui l’ont propulsé sur les plus grandes scènes internationales. Porté par une vision artistique singulière et captivante, il a également multiplié les collaborations, notamment avec Bbno$, et a séduit un public fidèle à travers le monde avant de se retirer pendant plusieurs années, marqué par une pandémie et une profonde remise en question.De cette période d’introspection est né son nouveau projet, “Where Is My Head?” (2025, 88rising), une fresque musicale où Rich Brian livre l’art le plus personnel et authentique de sa carrière. Entièrement autoproduit, l’album explore des sonorités variées, de l’alt-pop au psyché en passant par le hip-hop et le grunge, reflétant son désir d’aller au bout de ses idées. Travaillant seul en studio, il a transformé cette expérience en une véritable quête de liberté artistique, loin des conventions.Avec des morceaux comme “Little Ray of Light”, “Butterfly” ou encore l’ambitieux “Timezones”, Rich Brian dévoile une écriture intime et une production audacieuse. Entre émotions brutes, expérimentations sonores et narration visuelle soignée, il signe une œuvre qui marque un tournant décisif dans sa trajectoire et ouvre un nouveau chapitre de sa carrière.Rich Brian sera en concert le 24 mars 2026 au Bataclan, à Paris, pour présenter son nouvel album “Where Is My Head?”.

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris