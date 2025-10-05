Richard Galliano « Passion Galliano » Plaine du Liana Lescar

Richard Galliano « Passion Galliano » Plaine du Liana Lescar dimanche 5 octobre 2025.

Plaine du Liana Chapiteau de Cirque Lescar Pyrénées-Atlantiques

Voilà 50 ans que Richard Galliano enchante les scènes du monde entier.

Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, musicien aux multiples facettes,

travailleur infatigable toujours en recherche d’inspirations nouvelles, Richard

Galliano, écrit et sublime inlassablement l’histoire de l’accordéon

Dans les années 70, il accompagne les plus grands interprètes de la chanson française Claude Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, etc. De cette période intense, il garde la nostalgie des mélodies que l’on fredonne sans y penser et qui traversent le temps sans une ride.

Musicien complet et curieux, passionné par le répertoire classique, il interprète et

adapte avec bonheur les oeuvres de Vivaldi, Mozart, Bach et même Nino Rota. .

Plaine du Liana Chapiteau de Cirque Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

