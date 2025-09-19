RICHARD GOODE (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Tarif : 7 – 40 EUR

19 septembre 2025, 20:00

2025-09-19

La musique de Richard Goode est acclamée pour sa formidable force émotionnelle, sa profondeur et son expressivité. Le musicien est reconnu partout dans le monde comme l’un des principaux interprètes de musique classique et romantique.

Soirée événement donc que celle en compagnie de l’artiste américain, qui revient au festival avec deux auteurs fétiches Beethoven et Schumann. Une promesse de grâce et d’émerveillement…

Au programme 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

Richard Goode?s music is acclaimed for its tremendous emotional power, depth and expressiveness. The musician is recognized worldwide as one of the leading interpreters of classical and romantic music.

German :

Die Musik von Richard Goode wird für ihre enorme emotionale Kraft, Tiefe und Ausdruckskraft gefeiert. Der Musiker ist weltweit als einer der führenden Interpreten klassischer und romantischer Musik anerkannt.

Italiano :

La musica di Richard Goode è acclamata per la sua enorme potenza emotiva, profondità ed espressività. È riconosciuto in tutto il mondo come uno dei principali interpreti della musica classica e romantica.

Espanol :

La música de Richard Goode es aclamada por su enorme fuerza emocional, profundidad y expresividad. Es reconocido en todo el mundo como uno de los principales intérpretes de música clásica y romántica.

L’événement RICHARD GOODE (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE