RICHARD GOTAINER Ramène sa Phrase Tours

RICHARD GOTAINER Ramène sa Phrase Tours jeudi 2 octobre 2025.

RICHARD GOTAINER Ramène sa Phrase

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 23:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Gotainer donne ici la parole à ses textes. Du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle servi par un duo épatant qui donne très généreusement libre cours à sa gourmandise des mots.

Gotainer pirate le Bateau ivre !

Avec ce nouveau spectacle, l’auteur-chanteur-comédien fantaisiste propose une formule poético-rock totalement inédite, une première francophone, voire mondiale du jamais vu ni entendu, donc ! Il y conte, réinterprète, revisite une vingtaine de ses textes de chansons, SANS LES CHANTER ! Mais la musique y est néanmoins omniprésente, distillée par son seul partenaire sur scène, le multi-talentueux BRICE DELAGE, jeune (encore) guitare héros virtuose, bruiteur inventif, très comique et réjouissant complice de jeu.

Gotainer donne ici la parole à ses textes. Du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle servi par un duo épatant qui donne très généreusement libre cours à sa gourmandise des mots. .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Gotainer gives his texts a voice. Spectacular, innovative and funny musical theater served up by a stunning duo who generously give free rein to their love of words.

German :

Gointer gibt hier seinen Texten eine Stimme. Ein spektakuläres, innovatives und lustiges Musiktheater, das von einem umwerfenden Duo serviert wird, das seiner Gier nach Worten großzügig freien Lauf lässt.

Italiano :

Gotainer dà voce ai suoi testi. Un teatro musicale spettacolare, innovativo e divertente, servito da un duo straordinario che dà libero sfogo al proprio amore per le parole.

Espanol :

Gotainer da voz a sus textos. Teatro musical espectacular, innovador y divertido servido por un dúo increíble que da rienda suelta a su amor por las palabras.

L’événement RICHARD GOTAINER Ramène sa Phrase Tours a été mis à jour le 2025-07-27 par ADT 37