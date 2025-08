Richard Sears Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Richard Sears Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 3 septembre 2025.

Richard Sears est un pianiste et compositeur américain installé à Paris. Sears a joué avec le Billy Hart Quartet (ft. Mark Turner et Ben Street), le Muhal Richard Abrams Orchestra, Ravi Coltrane, Ralph Alessi, Eric Revis, Andrew Cyrille, Joshua Redman et d’autres artistes de jazz. En 2021, Sears a quitté Brooklyn pour s’installer à Paris, où il a été compositeur en résidence à la Cité internationale des arts. Actuellement, Sears est boursier de l’American Composers Forum et résident au centre d’art POUSH à Paris, en France.

Richard Sears : piano

Francesco Geminiani : saxophone

Etienne Renard : contrebasse

Guilhem Flouzat : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — « Découvert lors d’un concert de son sextet, dans un club de Brooklyn, avec Ravi Coltrane, fils de John, invité au saxophone, Richard Sears a toute notre oreille depuis. Sa jeune œuvre fait déjà acte d’un musicien singulier. » Le Figaro 2020

Le mercredi 03 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/