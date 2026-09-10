Richard Strauss à Paray le Monial Salle des boiseries Paray-le-Monial
dimanche 15 novembre 2026 · Salle des boiseries · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Richard Strauss à Paray le Monial
Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Annoncer Richard Strauss laisse à penser qu’on va entendre des poèmes symphoniques ou des opéras. Or, le maître allemand a composé un grand nombre de lieder magnifiques et pas assez connus en France, à cause notamment de l’obstacle de la langue. Nous vous proposons d’écouter un cycle avec récitant (en français) totalement inconnu, ainsi que des lieder par Anne-Chantal Carrière(chant), Annie Montcharmont (récitante) et l’éminent pianiste Yves-Bertrand Noack.
Le cycle « Enoch Arden » est en deux parties. Ecrit en 1897 pour narrateur et piano, c’est vraiment le texte (1864) traduit du poème d’Alfred Lord Tennyson qui prime.Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’écriture en est extrêmement dépouillée. Ce cycle obtint un énorme succès. .
Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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English : Richard Strauss à Paray le Monial
L’événement Richard Strauss à Paray le Monial Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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