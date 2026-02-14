Richard Strauss / Anton Bruckner, Victoria Hall, Genève

Richard Strauss / Anton Bruckner Samedi 21 février, 19h30 Victoria Hall

Entre Strauss et Bruckner, une soirée placée sous le signe d’un romantisme incandescent : dans les Six Lieder, la soprano Clémence Tilquin allie confidence et élan, portée par un orchestre souple et chaleureux. La Quatrième symphonie de Bruckner s’ouvre à l’appel du cor, déploie ses paysages pastoraux et s’embrase dans un final aux dimensions quasi monumentales.

Porté par l’Orchestre de la HEM, véritable orchestre-école de haut niveau, et placé sous la direction de Laurent Gay, ce programme donne à entendre de jeunes musiciennes et musiciens déjà pleinement inscrit-e-s dans les exigences de la pratique professionnelle.

À la tête d’une promotion volontairement restreinte, Laurent Gay forme les futur-e-s cheffes et chefs d’orchestre. Sa pédagogie exigeante et ouverte, articulant pratique intensive, projets avec des orchestres partenaires et immersion dans le milieu, constitue l’un des piliers de la formation d’excellence de la HEM.

Richard Strauss — Six Lieder pour voix et orchestre

Anton Bruckner — Symphonie n° 4 en mi bémol majeur « Romantique»

Direction : Laurent Gay

Soliste : Clémence Tilquin, soprano

Orchestre de la HEM

Victoria Hall rue du général dufour 14 Genève 1204 Cité Genève

HEM Genève