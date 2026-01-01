Riche One Drag Show La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Riche One Drag Show

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

A partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Stand-up, chanson et un brin de magie sont au programme du spectacle d’Intima Camp, la drag-queen en rouge et noir.

.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stand-up, song and a touch of magic are on the program for Intima Camp, the drag-queen in red and black.

L’événement Riche One Drag Show Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-02 par Valence Romans Tourisme