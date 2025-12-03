Richement Bière 2026 Salle des fetes rue St Jacques Richemont

Richement Bière 2026

Salle des fetes rue St Jacques 16 Rue Saint-Jacques Richemont Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-18 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Richement Bière se définit avant tout comme un salon culturel. L’objectif de cette manifestation est de proposer au grand public un panel d’exposants représentant au mieux le monde de la bière, sa culture, son histoire.

Une quarantaine de brasseries artisanales, musées, conférences et expositions vous y sont présentés.

Le salon Richement Bière a lieu tous les 2 ans à Richemont 57270 en Lorraine. La prochaine édition se tiendra les 17 et 18 Janvier 2026.Adultes

10 .

Salle des fetes rue St Jacques 16 Rue Saint-Jacques Richemont 57270 Moselle Grand Est +33 6 71 67 47 91

English :

Richement Bière is first and foremost a cultural show. The aim of this event is to offer the general public a panel of exhibitors who best represent the world of beer, its culture and its history.

Some forty craft breweries, museums, conferences and exhibitions are presented.

The Richement Bière show takes place every 2 years at Richemont 57270 in Lorraine. The next edition will take place on January 17 and 18, 2026.

