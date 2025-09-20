Riches de Cultures MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Laval

Riches de Cultures MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Laval samedi 20 septembre 2025.

Riches de Cultures 20 et 21 septembre MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

A travers plus de 140 œuvres, habituellement conservées en réserve, l’exposition convie le visiteur à découvrir comment les mélanges culturels s’incarnent à travers le syncrétisme religieux, les échanges commerciaux et le goût de l’exotisme. Le voyage, point de départ des échanges entre les peuples, permet de transcender les frontières et donne lieu à un riche et fructueux brassage

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

