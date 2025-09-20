Richesse Architecturale, Patrimoniale et Paysagère de Fort-de-France Ex hôtel de ville de Fort-de-France Fort-de-France

Richesse Architecturale, Patrimoniale et Paysagère de Fort-de-France 20 et 21 septembre Ex hôtel de ville de Fort-de-France

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025 :

8h30-12h – Circuit guidé (Théâtre Aimé Césaire, Bureau d’Aimé Césaire, Visite en bus**)** GRATUIT

8h30 : Visite couplée du Théâtre Aimé Césaire et du Bureau d’Aimé Césaire, – 9h: Visite en bus sur la thématique: Richesse architecturale, patrimoniale et paysagère de Fort-de-France avec le CAUE, incluant la visite du Fort Tartenson

(Départ devant l’Ancien hôtel de Ville).

Places limitées – Inscription obligatoire au 0596 59 60 69 par whatsapp au 0696 41 30 45 ou en ligne :https://urlr.me/gZ8a6u

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025 :

9h-11h : Visite en bus sur la thématique: Richesse architecturale, patrimoniale et paysagère de Fort-de-France avec le CAUE, incluant la visite du Fort Tartenson

(Départ devant l’Ancien hôtel de Ville).

Places limitées – Inscription obligatoire au 0596 59 60 69 par whatsapp au 0696 41 30 45 ou en ligne :https://urlr.me/gZ8a6u

Ex hôtel de ville de Fort-de-France rue Victor Sevère Fort-de-France 97200 Martinique https://www.fortdefrance.fr https://urlr.me/gZ8a6u

