Richesse florale et plante rare Massay

Massay Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 19:30:00
2026-04-11
Venez découvrir ce coteau et les nombreuses espèces sauvages qui s’y développent dont l’Anémone pulsatille.
Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
Come and discover this hillside and the many wild species that thrive here, including the Pulsatilla Anemone.
