Richesse florale et plante rare

Massay Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir ce coteau et les nombreuses espèces sauvages qui s’y développent dont l’Anémone pulsatille.

Venez découvrir ce coteau et les nombreuses espèces sauvages qui s’y développent dont l’Anémone pulsatille. 3 .

Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this hillside and the many wild species that thrive here, including the Pulsatilla Anemone.

L’événement Richesse florale et plante rare Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON