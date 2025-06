RICHESSES GÉOLOGIQUES DE VILLEFORT Ciné Théâtre La Forge Villefort 11 juillet 2025 07:00

Conférence Richesses géologiques de Villefort … des mers aux montagnes

Denis MICHEL Docteur en Sédimentologie

Tout public Libre participation

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare

Villefort 48800 Lozère Occitanie denis.montet@orange.fr

English :

Conference Geological riches of Villefort … from seas to mountains

Denis MICHEL Doctor of Sedimentology

Open to the public Free participation

German :

Konferenz Geologische Reichtümer von Villefort … von den Meeren bis zu den Bergen

Denis MICHEL Doktor der Sedimentologie

Jedermann Freie Teilnahme

Italiano :

Conferenza sulle ricchezze geologiche di Villefort … dai mari alle montagne

Denis MICHEL Dottore in sedimentologia

Aperta al pubblico Partecipazione gratuita

Espanol :

Conferencia sobre las riquezas geológicas de Villefort … de los mares a las montañas

Denis MICHEL Doctor en Sedimentología

Abierto al público Participación gratuita

