Ricky Norton et Eric Lurie Gas Station Saint-Antoine-de-Ficalba
Ricky Norton et Eric Lurie Gas Station Saint-Antoine-de-Ficalba samedi 25 octobre 2025.
Ricky Norton et Eric Lurie
Gas Station 1 Route Paris Bareges Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
2 guitares, 2 voix Ricky Norton et Éric Lurie reprennent les standards des fifties dans une ambiance intimiste…et Rock’n’Roll !
Uniquement sur réservation, places limitées.
Gas Station 1 Route Paris Bareges Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 29 37 17
English : Ricky Norton et Eric Lurie
2 guitars, 2 voices: Ricky Norton and Éric Lurie perform fifties standards in an intimate, rock’n’roll atmosphere!
Reservations required, places limited.
German : Ricky Norton et Eric Lurie
2 Gitarren, 2 Stimmen: Ricky Norton und Eric Lurie interpretieren die Standards der Fifties in einer intimen Rock?n?Roll-Atmosphäre!
Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze.
Italiano :
2 chitarre, 2 voci: Ricky Norton e Éric Lurie interpretano gli standard degli anni Cinquanta in un’intima atmosfera rock’n’roll!
È indispensabile la prenotazione, i posti sono limitati.
Espanol : Ricky Norton et Eric Lurie
2 guitarras, 2 voces: Ricky Norton y Éric Lurie interpretan los estándares de los años 50 en un ambiente íntimo de rock’n’roll
Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.
