Ricochets : espace d’écoute et d’échange pour les parents d’adolescents CSC Pierre Legendre Couëron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 09:15 – 10:45

Gratuit : oui Accès libre et gratuit Adulte

Ricochets : espace d’écoute et d’échange pour les parents d’adolescents Parents, proches d’adolescents ou professionnel de la jeunesse ? Venez partager vos expériences de vie dans un espace qui vous est dédié : La ronde des Ricochets.La Maison des Adolescents, en partenariat avec Le Quai et les centres socioculturels Henri-Normand et Pierre-Legendre, propose « La ronde des ricochets », un groupe de parole ouvert aux parents, proches d’adolescents et professionnels de la jeunesse. Basées sur l’intelligence collective et le partage d’expériences, ces rencontres permettent à chacun et chacune d’exprimer ses questionnements dans un cadre bienveillant. À partir d’une situation choisie par le groupe, les échanges se construisent librement, sans jugement. Chacun peut ainsi témoigner de son vécu, partager les ressources qui l’ont aidé et enrichir la réflexion collective. Animées par deux professionnels formés à la thérapie communautaire intégrative, ces rencontres sont gratuites et accessibles à tous. Quand ? Un vendredi par mois, de 9h15 à 10h45 : Vendredi 2 octobre 2026 au centre Pierre-LegendreVendredi 6 novembre 2026 au centre Pierre-LegendreVendredi 4 décembre 2026 au centre Pierre-LegendreVendredi 8 janvier 2027 au centre Pierre-LegendreRenseignements service.enfance-jeunesse@mairie-coueron.fr

CSC Pierre Legendre Couëron 44220

02 40 86 13 42 http://centrepierrelegendre.centres-sociaux.fr/



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