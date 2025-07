Ride and Run- Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château

Ride and Run- Chaudenay le Château
dimanche 10 août 2025.

Chaudenay-le-Château Côte-d’Or

Début : 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

1ère Edition Ride & Run Chaudenay le Château !

Inscription Obligatoire https://forms.gle/d2dzp78PTsP5n6o89

Venez vivre une aventure unique en binôme, réunissant coureurs et cavaliers sur les superbes sentiers forestiers de Chaudenay-le-Château !

Deux courses au choix 5 km ou 10 km

Remise des prix après chaque course

Parcours ouvert aux promeneurs toute la journée

Repas convivial à midi pavé charolais (15 €)

Sport, nature et bonne humeur garantis ! .

Chaudenay-le-Château 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 25 50 10

