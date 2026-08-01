Ride and Run- Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château
samedi 8 août 2026 · Chaudenay-le-Château
Informations pratiques
Chaudenay-le-Château
Ride and Run- Chaudenay le Château
Chaudenay-le-Château Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Rejoignez-nous au Ride & Run de Chaudenay-le-Château pour partager un moment convivial et sportif avec vos proches
Au programme de cette édition 2026
Des parcours balisés de 5 ou 10 km, accessibles à tous Samedi soir
Trail suivi d’une paella géante pour bien démarrer le week-end
Dimanche matin
Ride & Run et marche
Dimanche midi un repas à partager tous ensemble
Un week-end placé sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité… on vous attend nombreux ! .
Chaudenay-le-Château 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 25 50 10
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English : Ride and Run- Chaudenay le Château
L’événement Ride and Run- Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pouilly Bligny