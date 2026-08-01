Informations pratiques

Chaudenay-le-Château

Ride and Run- Chaudenay le Château

Chaudenay-le-Château Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Rejoignez-nous au Ride & Run de Chaudenay-le-Château pour partager un moment convivial et sportif avec vos proches

Au programme de cette édition 2026

Des parcours balisés de 5 ou 10 km, accessibles à tous Samedi soir

Trail suivi d’une paella géante pour bien démarrer le week-end

Dimanche matin

Ride & Run et marche

Dimanche midi un repas à partager tous ensemble

Un week-end placé sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité… on vous attend nombreux ! .

Chaudenay-le-Château 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 25 50 10

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English : Ride and Run- Chaudenay le Château

L’événement Ride and Run- Chaudenay le Château Chaudenay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pouilly Bligny