Ride and run Le Touquet-Paris-Plage
Ride and run Le Touquet-Paris-Plage dimanche 12 avril 2026.
Ride and run
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Dimanche 12 avril 2026
Ride and Run
Le Ride and Run consiste à réaliser un parcours balisé en binôme d’un coureur et un cavalier. Le but est de boucler le parcours ensemble, le plus rapidement possible.
Conditions de participation
– cavalier réservé aux cavaliers du centre équestre
– coureur ouvert à toute personne interne ou externe au Parc équestre
Informations et inscriptions à l’accueil du centre équestre 03 21 05 15 25
Tarif 20€ par binôme .
Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ride and run Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage