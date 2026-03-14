Ride and run

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dimanche 12 avril 2026

Ride and Run

Le Ride and Run consiste à réaliser un parcours balisé en binôme d’un coureur et un cavalier. Le but est de boucler le parcours ensemble, le plus rapidement possible.

Conditions de participation

– cavalier réservé aux cavaliers du centre équestre

– coureur ouvert à toute personne interne ou externe au Parc équestre

Informations et inscriptions à l’accueil du centre équestre 03 21 05 15 25

Tarif 20€ par binôme .

Parc Equestre 425 Avenue de la Dune aux Loups Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 15 25 accueil.centreequestre@letouquet.com

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English :

L’événement Ride and run Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage