Ride & Run, Bike & Run d’Arvieu

Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif Groupe

Par Binôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

3 courses 7km et 12 km (Ride & Run) et 24 km (Bike & Run), 25€ par binôme. Nombreux lots ! Repas à la Calmette. Sur réservation obligatoire auprès de Julien au 06 47 75 17 35 ou Cassandra 07 69 27 54 11. Esprit d’équipe et bonne humeur !

Un défi unique où coureurs/vététistes et cavaliers s’unissent pour repousser leurs limites, partager l’effort et vibrer au même rythme. Vous pourrez échanger les rôles à votre guise en fonction de vos envies et de vos capacités afin d’obtenir le meilleur temps.

Que tu sois passionné de sport, amoureux du cheval ou simplement en quête d’une expérience originale, cette deuxième édition promet encore plus d’adrénaline, de plaisir et de bonne humeur.

Au programme

2 parcours ride and run repensés(7 et 12kms) 1 parcours inédit ride and bike (24kms)

Un esprit d’équipe et de dépassement

Une ambiance chaleureuse et festive

De nombreux lots à gagner

Restauration sur place (réservation obligatoire)

Location de chevaux disponible (places limités)

Transport ou location de van disponible sur réservation

à Arvieu (La Calmette)

Prêt(e) à relever le défi ?

N’attends plus et réserve ta date ! 25 .

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 7 69 27 54 11 cassou.carmona@hotmail.fr

English :

3 races 7km and 12 km (Ride & Run) and 24 km (Bike & Run), 25? per pair. Lots of prizes! Meal at La Calmette. Reservations essential with Julien on 06 47 75 17 35 or Cassandra 07 69 27 54 11. Team spirit and good humor!

